На Урале судят мошенника, похитившего 19 млн рублей у актрисы из Москвы

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о мошенничестве с причинением ущерба на десятки миллионов рублей. Одной из жертв стала актриса из Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимый уралец входил в состав преступной группы. Злоумышленники с помощью IP-телефонии звонили россиянам и представлялись сотрудниками банков, силовых ведомств, а также специалистами различных учреждений. Разными способами они убеждали потерпевших предоставлять им данные банковских карт, либо доступ к мобильным приложениям, к которым были привязаны банковские карты.

Обвиняемый получал карты, на которые поступали похищенные у людей деньги. Он снимал с них наличные в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный процент, а основную сумму перечислял по реквизитам участникам преступной группы. В результате у жителя Свердловской области было похищено более 1,5 млн рублей, а у актрисы из Москвы – более 19 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело мошенника направлено в Талицкий районный суд.