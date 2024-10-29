В Новоуральске пенсионерка шесть месяцев переводила деньги мошенникам

Пожилая жительница закрытого города Новоуральск стала жертвой мошенников. Она переводила свои деньги аферистам в течение полугода.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, этой весной женщина заинтересовалась трейдерской торговлей на бирже и зарегистрировалась на сайте с данной тематикой. Затем с ней связался неизвестный, который представился "менеджером". Под его руководством пенсионерка зарегистрировалась на торговой платформе, открыла счет и с мая по октябрь 2024 года сделала несколько переводов физическим лицам.

Как пояснил ей "куратор", это было нужно, чтобы перевести рубли в доллары, и уже долларами пополнять электронный счет на платформе. Однако все попытки вывести деньги оказались неудачными. Всего за шесть месяцев пенсионерка перевела злоумышленникам более 700 тысяч рублей.

В итоге женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас полицейские пытаются установить счета, на которые были переведены средства. В МВД просят сохранять бдительность и не реагировать на заманчивые рекламные объявления о быстром и легком заработке.

Напомним, недавно житель Новоуральска перевел деньги мошенникам, пытаясь заработать на маркетплейсе.