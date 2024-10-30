На Южном Урале семейная пара отдала мошенникам более 4 миллионов рублей

Семейная пара из Саткинского района Челябинской области лишилась более 4 миллионов рублей, поверив в угрозу своим сбережениям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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По версии следствия, местному жителю 1970 года рождения поступил звонок с мессенджера, где неизвестный представился "сотрудником Социального фонда" и заявил, что гражданину необходимо записаться на консультацию для продления стажа работы на 18 месяцев. Мужчине также пришло смс-сообщение с кодом, который он продиктовал для того, чтобы его записали на прием. После этого, через тот же мессенджер позвонила женщина-"следователь". Лжесотрудница правоохранительных органов показала удостоверение и рассказала, что со счетов мужчины мошенники пытаются перевести деньги в другую страну.

После этого поступил еще один звонок, во время которого мошенники сообщили, что необходимо срочно снять все денежные средства с имеющихся счетов и перевести по QR-коду. Этот разговор услышала жена, которая также поверила неизвестным. Супруги не раздумывая пошли в отделения банков и сняли со своих счетов деньги на общую сумму около 3 миллионов рублей и перевели по QR-коду на счета злоумышленников.

Но на этом преступники не остановились. На следующий день саткинцу позвонила уже знакомая "следователь" и объявила, что мошенники могут продать автомобиль супругов. Она предложила их опередить и самим продать его, что мужчина и сделал. Вырученные от продажи деньги он перевел по уже известному коду.

Общий ущерб, нанесенный мошенниками, составил более 4 миллионов рублей.

Похожая история произошла в Тюменской области, но закончилась более благоприятно. Пожилая местная жительница пришла в отделение "Сбербанка" для перевода крупной суммы на посторонний счет. Специалисты банка заподозрили, что она находится под влиянием злоумышленников. Выяснилось, что женщина следовала указаниям неизвестного человека, который по телефону представился сотрудником полиции и утверждал, что кто-то пытается по доверенности снять средства с ее вклада. Чтобы сохранить деньги и разоблачить "преступников", злоумышленник требовал перевести всю сумму на "безопасный счет". Сотрудники банка объяснили клиентке, что это распространенная схема мошенничества, и убедили не отправлять деньги.