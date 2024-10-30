Сотрудники банка помогли тюменке уберечь от мошенников полмиллиона рублей

Пожилая жительница Тюменской области пришла в отделение "Сбербанка" для перевода крупной суммы на посторонний счет. Специалисты кредитной организации обратили внимание на странное поведение клиентки и заподозрили, что она находится под влиянием злоумышленников, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Выяснилось, что женщина следовала указаниям неизвестного человека, который по телефону представился сотрудником полиции и утверждал, что кто-то пытается по доверенности снять средства с ее вклада. Чтобы сохранить деньги и разоблачить "преступников", злоумышленник требовал перевести всю сумму на "безопасный счет". Сотрудники банка объяснили клиентке, что это распространенная схема мошенничества, и убедили не отправлять деньги.

Управляющий Западно-Сибирским отделением "Сбербанка" Роман Дубинский заявил, что мошенники довольно часто представляются работниками силовых ведомств.

"Так вероятность напугать человека, запутать его и убедить срочно совершить финансовую операцию намного выше. Лучший способ уберечь себя от обмана — прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк для проверки информации", - напомнил он.

На портале Сбера "Кибрарий" пользователи могут узнать все о самых актуальных мошеннических схемах и как им противостоять.

По информации прокуратуры Тюменской области, за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 92 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 39 млн рублей.