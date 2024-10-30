30 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Школьницу, которая уехала на Урал из Татарстана и пропала, нашли живой

Школьницу, которая 26 октября могла отправиться из Татарстана к матери в Алапаевск и исчезла, удалось найти живой.

Напомним, в Татарстане и Свердловской области четвертый день искали 15-летнюю Олесю, которая могла отправиться в больницу к своей матери в Алапаевск. Предполагалось, что школьница собиралась доехать до Урала на попутках и по дороге пропала.

Поиск 15-летней Олеси, пропавшей в пгт Карабаш(2024)|Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Татарстан

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" республики Татарстан, сегодня, 30 октября, Олесю удалось обнаружить.

"Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске", - отметили в отряде.

Каких-либо подробностей обнаружения девочки, а также где она была все эти дни, поисковики не приводят.

Теги: поиски, школьница, Татарстан, Алапаевск


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Ранее 30.10.2024 11:44 Мск "Могла уехать к маме". В Татарстане и Свердловской области ищут 15-летнюю девочку

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