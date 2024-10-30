Школьницу, которая уехала на Урал из Татарстана и пропала, нашли живой

Школьницу, которая 26 октября могла отправиться из Татарстана к матери в Алапаевск и исчезла, удалось найти живой.

Напомним, в Татарстане и Свердловской области четвертый день искали 15-летнюю Олесю, которая могла отправиться в больницу к своей матери в Алапаевск. Предполагалось, что школьница собиралась доехать до Урала на попутках и по дороге пропала.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" республики Татарстан, сегодня, 30 октября, Олесю удалось обнаружить.

"Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске", - отметили в отряде.

Каких-либо подробностей обнаружения девочки, а также где она была все эти дни, поисковики не приводят.