30 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Республика Татарстан
Фото: поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Республики Татарстан

"Могла уехать к маме". В Татарстане и Свердловской области ищут 15-летнюю девочку

В Татарстане и Свердловской области вот уже четвертый день разыскивают 15-летнюю Олесю, которая могла отправиться в больницу к своей матери в Алапаевск. Сообщение о пропаже подростка опубликовала поисковая группа "ЛизаАлерт".

Рост девочки составляет 170 см., телосложение худощавое, карие глаза, темно-русые волосы. Имеет родинку над левым глазом. В день пропажи школьница была одета в черную толстовку с капюшоном, черные брюки с бело-зелеными лампасами, черные шапку и ботинки.

Поиск 15-летней Олеси, пропавшей в пгт Карабаш(2024)|Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Татарстан

Как рассказала тетя девочки, у которой последняя временно проживает, в доме есть правило - все дети возвращаются в 18.00. Потому, когда женщина пришла домой к этому времени, а Олеся так и не вернулась с прогулки, та забила тревогу и стала обзванивать всех - от педагога до полиции. Подросток был вынужден переехать из Алапаевска в пгт Карабаш, пока ее мама находится в больнице. Отец же погиб минувшим летом.

"Я предполагаю, что Олеся выдвинулась в Свердловскую область самостоятельно, так как узнала о (тяжелом - прим.ред.) состоянии мамы. Она лежит в больнице Алапаевска, семья родом из этого города. Я планировала поездку к маме Олеси на поезде, но просто не успела, Олеся узнала о состоянии мамы раньше меня, - цитирует слова тети пропавшей "КП-Екатеринбург".

Женщина переживает, так как подросток легко одет, а личные вещи, в том числе и телефон, оставила дома. Его сейчас изучают сотрудники силовых структур. Предполагается, что школьница могла попытаться добраться до матери на попутках.

Всех, имеющих какую-то информацию, способную помочь поискам Олеси, просят обращаться на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: подросток, поиски


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