Самосвал и автокран перевернулись в Ленинградской области после столкновения

В Ленинградской области после столкновения на кольцевой автодороге (КАД) перевернулись самосвал и автокран. Погиб один человек. Из-за аварии на обеих сторонах образовались пробки, сообщает РБК.

ДТП произошло в Ломоносовском районе в районе Стрельны, недалеко от съезда на Волхонское шоссе. Очевидцы опубликовали видео. На кадрах видно, что самосвал опрокинулись набок. Автокран лежал вверх колесами.

Из самосвала песок высыпался на проезжую часть, у машины сильно повреждена кабина. Также грузовики разрушили ограждение, разделяющее встречные потоки.