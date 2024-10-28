28 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Верхней Пышме пьяный водитель устроил ДТП и перевернул автомобиль, пытаясь сбежать от полиции

Минувшим вечером в Верхней Пышме произошла погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем. Последний, пытаясь избежать наказания и скрыться от правоохранителей, угодил в ДТП и перевернулся на автомобиле.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, вечером 27 октября им поступило сообщение об автомобиле ВАЗ 21093, виляющем по дороге. На участок оперативно выехал экипаж ДПС, который по громкоговорителю потребовал от водителя остановиться. Тот попытался скрыться и увеличил скорость, в результате чего на ближайшей кривой дороге потерял контроль над управлением и столкнулся со стоящим справа грузовиком Исудзу. После этого водитель съехал с дороги, наехал на опору электропередач с дорожным знаком и опрокинулся на ул.Уральских Рабочих, 36.

ДТП на ул. Уральских Рабочих, 36 в г. Верхняя Пышма(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На удивление, никто в ДТП не пострадал - повреждения получил только автомобиль лихача. Им оказался 6-летний местный житель, который после рюмки конька решил доехать до работы. По его словам, он знал, что ездить пьяным запрещено, однако был уверен, что ничего страшного не произойдет, ведь место работы находится рядом. Освидететельствование гражданина показало 0,982 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

ДТП на ул. Уральских Рабочих, 36 в г. Верхняя Пышма(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На водителя составили сразу восемь административных материалов:

  • ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за пьяное вождение;
  • ст.12.25 КоАП РФ за неостановку по требованию полиции;
  • ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного знака;
  • ст. 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности;
  • ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО;ё
  • ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке;
  • ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за отсутствие брызговиков;
  • ч.2 ст.12.3 КоАП РФ за управление транспортом без документов.

Автомобиль правоохранители задержали и поместили на специализированную стоянку. Водителю грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до двух лет и крупные штрафы. Разбирательство по данному факту продолжается.

ДТП на ул. Уральских Рабочих, 36 в г. Верхняя Пышма(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция благодарит неравнодушных граждан за своевременную информацию и призывает автомобилистов не преступать законы РФ, быть порядочными и аккуратными водителями, соблюдающими все требования ПДД, в том числе в праздничные дни.

Теги: Верхняя Пышма, ДТП, ДПС, автомобиль, водитель


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