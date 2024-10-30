Число депортированных из России мигрантов выросло в полтора раза в 2024 году

Число депортированных из РФ мигрантов в 2024 году выросло в полтора раза, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"В полтора раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% - привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания",- приводит слова министра РИА Новости.

По его словам, принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также около 180 тысяч – об ограничении возможности приехать в Россию. «Рост составил 23% и 50% соответственно", - отметил Колокольцев.

Также, как заявил министр, с начала 2024 года выявлено в 5,5 раз больше фактов незаконной миграции, организованных преступными группами, чем в 2023 году.

Напомним, 29 октября депутаты Госдумы РФ приняли сразу четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Все инициативы получили единогласное одобрение депутатов. В их числе, например, законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Сюда же относится установление меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя суть блока законопроектов, отметил, что инициативы направлены на безопасность граждан страны.