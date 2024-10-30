30 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Победитель конкурса ледовой скульптуры "Европа-Азия" в Екатеринбурге получит 150 тысяч

Этой зимой в Екатеринбурге пройдет международный конкурс ледовой скульптуры "Европа-Азия". Его победитель получит солидные призовые.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, конкурс пройдет в столице Урала уже в 23-й раз. В нынешнем году он состоится с 14 по 25 декабря. Скульпторы будут создавать свои шедевры в Историческом сквере.

В конкурсе поучаствуют шесть команд: каждая изготовит по одной скульптуре изо льда высотой не менее пяти метров, шириной не менее двух метров и толщиной не менее метра. Тематика пока не раскрывается, но известно, что работы будут оформлены с использованием цветных "прожекторов-хамелеонов".

Как уточнили в мэрии, команда, скульптуру которой жюри назовет лучшей, получит 150 тысяч рублей. Награда за второе место составит 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч. Более того, каждая команда получит поощрительную премию в 180 тысяч рублей. Посмотреть на скульптуры можно будет после открытия ледового городка в Историческом сквере.

Ранее стало известно, как будет выглядеть главный ледовый городок Екатеринбурга.

Теги: скульптуры, городок, конкурс, Екатеринбург


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