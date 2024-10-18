В ледовом городке Нижнего Тагила будут остров Бармалея и слон в натуральную величину

В администрации Нижнего Тагила утвердили концепцию ледового городка на главной площади города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Владислав Пинаев.

По его словам, городок будет посвящен сказке Корнея Чуковского "Айболит". Произведение было написано 100 лет назад – в 1924 году и опубликовано в 1925 году. Автором проекта городка стал скульптор Эдуард Пономаренко.

"Там есть и остров Бармалея, и слон в натуральную величину, пальмы, крокодил, бегемот и другие герои известной сказки. "Пиратский корабль", лабиринт из волн, скульптуры дельфинов. Много интересных задумок", - отметил Пинаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, конкурс на определение подрядчика строительства ледового городка планируется объявить до 31 октября. Срок сдачи объекта – 25 декабря 2024 года.

Напомним, также на этой неделе стало известно, как будет выглядеть ледовый городок в Екатеринбурге.