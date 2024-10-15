4-метровая змея и 30-метровая елка. Стало известно как будет выглядеть Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга

Стало известно, что хотят установить в главном Ледовом городке Екатеринбурга. На сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который за 24,45 млн рублей должен будет построить настоящую зимнюю сказку в Историческом сквере.

Согласно проектной документации, на месте возле сцены расположится 30-метровая искусственная елка, вокруг которой установят шатер из гирлянд. Скульптуру символа года "Змею" поставят рядом. Ее длина составит 4 м., а высота - 2,5 м. По всему скверу также будут стоять скульптуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 4,5 м., композиция из снеговиков с музыкальными инструментами, композиция "Елочка и звери" и входная группа "Метелица".

В качестве развлечений авторы проекта предлагают два детских лабиринта, ледяную чашу, три детских и одну среднюю горку. Входа будет три: со стороны Площади Труда, Уральского государственного колледжа им. Ползунова и со стороны улиц Малышева-Горького.

Демонтировать все конструкции планируется до 21 января следующего года.

Напомним, что в этом году Ледовый городок впервые решили перенести с традиционного места в Исторический сквер. Вместо него на Площади 1905 года появится частично платный каток площадью почти 3,5 тыс. кв.м., реализацией которого занимается команда Парка Маяковского.