Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионеров в пансионате

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из пансионатов города Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Родственники постояльцев обвинили сотрудников пансионата "Долголетие" в ненадлежащем уходе и заявили, что от этого погибли двое пенсионеров.

СКР по Пермскому краю проводит проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.