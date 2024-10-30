30 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионеров в пансионате

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из пансионатов города Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Родственники постояльцев обвинили сотрудников пансионата "Долголетие" в ненадлежащем уходе и заявили, что от этого погибли двое пенсионеров.

СКР по Пермскому краю проводит проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Теги: Долголетие, пансионат, пенсионеры


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