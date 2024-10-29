В Пермском крае пансионат для пожилых "Долголетие" обвиняют в некачественном оказании услуг и смерти пенсионеров

В Пермском крае пансионат для пожилых "Долголетие" обвиняют в некачественном оказании услуг и смерти пенсионеров, сообщает Ural Mash.

По словам родственников погибших пенсионеров, в сентябре в оздоровительный центр "Долголетие" они привезли бабушку с болезнью Альцгеймера и дедушку с диабетом. Через две недели оба превратились в лежачих. Родных к ним пускать перестали, ссылаясь на карантин. Вскоре старики попали в больницу: с пролежнями и обезвоживанием.

"Медики сказали, что из этого центра часто привозят измученных пациентов. Пожилая женщина умерла от отека легких, мужчина скончался через несколько дней после возвращения в "Долголетие". Его внучке предложили вернуть деньги за проживание в пансионате, если она напишет положительный отзыв. Родственники и врачи больницы готовят обращение в прокуратуру", - говорится в сообщении.

В самом центре сказали, что бабушка сразу была лежачей, а для деда близкие не передали рекомендации врачей, сколько колоть инсулина.

Отметим, что к центру с таким же названием, только расположенном в Сургуте, были похожие претензии. На сургутский центр "Долголетие" завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сообщалось, что в пансионате, оказывающем услуги по уходу и круглосуточному пребыванию пожилых людей и инвалидов, не были созданы условия, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. Так, 1 июля 2024 года, пребывающая в учреждении 74-летняя женщина, страдающая неврологическим заболеванием, упала из окна первого этажа, получив телесные повреждения.