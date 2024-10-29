В Пермском крае следователи заинтересовались пансионатом "Долголетие", в котором умерли пенсионеры

В Пермском крае следователи заинтересовались пансионатом "Долголетие", сотрудников которого обвинили в смерти двух пожилых постояльцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.