Захарова: российских журналистов не пускают на освещение выборов в США
Власти США не уведомили посольство России в Вашингтоне о задержании в аэропорту российских журналистов "Известий". Они приехали для освещения президентских выборов.
Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Виза оператора "Известий" была аннулирована в ночь на 29 октября по "административным причинам".
"Они ехали туда не инкогнито, они ехали туда в полном соответствии с выданными документами. Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов, прошли все процедуры", - сказала Захарова.
По ее словам, журналисты получили визы, разрешение и весь пакет документов.
"Там их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. Допрос длился много часов. И потом оператору группы было отказано в пересечении границы. Его въездная виза была аннулирована, и в качестве причин были названы административные резоны", - рассказала представитель МИД.
Выборы президента США назначены на 5 ноября.