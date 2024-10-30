Захарова: российских журналистов не пускают на освещение выборов в США

Власти США не уведомили посольство России в Вашингтоне о задержании в аэропорту российских журналистов "Известий". Они приехали для освещения президентских выборов.

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Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Виза оператора "Известий" была аннулирована в ночь на 29 октября по "административным причинам".

"Они ехали туда не инкогнито, они ехали туда в полном соответствии с выданными документами. Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов, прошли все процедуры", - сказала Захарова.

По ее словам, журналисты получили визы, разрешение и весь пакет документов.

"Там их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали. Допрос длился много часов. И потом оператору группы было отказано в пересечении границы. Его въездная виза была аннулирована, и в качестве причин были названы административные резоны", - рассказала представитель МИД.

Выборы президента США назначены на 5 ноября.