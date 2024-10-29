Трамп пообещал наладить отношения с Россией и предотвратить третью мировую войну

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Россией и предотвратить третью мировую войну, сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время выступления перед сторонниками и журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Мы не отправимся на войну. Третьей мировой войны у нас не будет. И мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми", - заявил он.

При этом Трамп вновь обрушился с критикой на те политические круги в США, которые распространяли в свое время инсинуации о якобы имевшем место сговоре между ним, его окружением и Россией.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает сейчас пост вице-президента США