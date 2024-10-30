Financial Times: Москва и Киев начали переговоры об отказе от ударов по энергетике

Россия и Украина начали предварительные переговоры об отказе от ударов по энергетике. Они проходят при посредничестве Катара. Об этом пишет Financial Times, сообщает РБК.

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По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, речь идет об "очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то".

О планах начать "секретные переговоры" сообщала в августе газета The Washington Post. Киев и Москва якобы почти договорились, но переговоры были сорваны вторжением ВСУ в Курскую область.

Власти России ведение таких переговоров не подтверждали ни тогда, ни сейчас.