Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам

Владимир Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам. Об этом он сказал в интервью изданию The Financial Times, пишет Lenta.ru.

"Мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши", – сказал он.

Президент Украины считает, что это поможет положить конец горячей фазе конфликта. Его предложение связано с большими проблемами с энергетической инфраструктурой в стране.

В сентябре немецкое издание Die Welt сообщало, что ситуация со светом на Украине зимой может привести к бегству людей. Издание поясняет, что летом отключения электроэнергии приносят жителям лишь небольшие неудобства.

"Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе…Начнется массовое бегство миллионов людей", - говорится в статье.

По данным газеты, сейчас на Украине сохранилась лишь половина производственных энергетических мощностей.

Ранее Турция предлагала договориться о ненанесении ударов по энергетическим объектам, а также по торговому, гражданскому флоту в Черном море. Владимир Путин согласился, Украина от этого отказалась.