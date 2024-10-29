В России началась тренировка стратегических сил сдерживания

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил тренировку стратегических сил сдерживания.

"Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Мы хорошо понимаем, что именно "ядерная триада" продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.