"Россия оспорит арест в Финляндии участка Российского центра науки и культуры"

В Кремле собрались оспорить арест в Финляндии участка Российского центра науки и культуры (РЦНК).

"Я, к сожалению, об этом не слышал. Я не располагаю информацией об этом. Но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои интересы, имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов", - приводит "Ъ" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные во время конференц-колла.

Арест наложен судом по иску "Нафтогаза". Речь идет об участке площадью 3 тыс. 326 кв. м.