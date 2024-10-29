СМИ: Зеленский поставил Сырскому ультиматум

Зеленский предупредил главкома ВСУ Сырского, что он лишится должности, если российская армия выбьет украинские войска из Курской области или освободит Красноармейск (Покровск). Он потребовал вернуть контроль над полевыми командирами, которые оставляют позиции без приказа, сообщает канал "Резидент".

Также источник сообщил, что Сырскому дан месяц на стабилизацию ситуации. Зеленский уже не хочет появляться с ним на публичных мероприятиях, чтобы избежать ассоциаций с поражениями на фронте.

Накануне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт в Донбассе "посыпался". Так он охарактеризовал продвижение российских войск к западу и юго-западу от Донецка и угрозу украинским войскам в районе Курахово.