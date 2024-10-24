Житель Новоуральска перевел деньги мошенникам, пытаясь заработать на маркетплейсе

49-летний житель закрытого города Новоуральск стал жертвой мошенников, решив подзаработать на маркетплейсе. Мужчина перевел свои деньги аферистам.

Читайте также: В Екатеринбурге профессор вуза отдал мошенникам около 12 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в начале октября в мессенджере с уральцем связалась незнакомая женщина и предложила подзаработать. Нужно было продвигать товары на известном маркетплейсе, поэтому у мужчины не возникло никаких подозрений. Первое время он "лайкал" объявления, а в конце каждого дня ему приходила оплата за выполненную "работу".

Однако затем "работнику" дали задание выкупить товар на определенную сумму – для этого надо было перечислить деньги "закупщику", что уралец и сделал. В этот день ему также заплатили за "лайки" и даже вернули всю переведенную сумму.

На следующий день указание о выкупе поступило несколько раз. Утром мужчина перечислил более 2,5 тысяч рублей, днем – около 13 тысяч рублей. В конце дня от него потребовали перечислить еще более 44 тысяч рублей, однако он засомневался и не стал отправлять деньги. Когда же переведенные средства ему никто не вернул, новоуралец обратился в полицию.

В МВД в очередной раз призывают не соглашаться на заработок, который предлагают неизвестные из мессенджеров. Не нужно передавать свои паспортные и банковские данные третьим лицам и ни в коем случае не переводить деньги по указанию незнакомцев, кем бы они не представлялись.

Напомним, недавно руководителям предприятий Новоуральска стали звонить мошенники от имени главы города Вячеслава Тюменцева. Сам мэр призвал проявлять бдительность и не вступать в диалог с аферистами.