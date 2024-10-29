Три студента пострадали при пожаре в общежитии университета в Краснодаре

Три студента пострадали при пожаре в общежитии университета в Краснодаре. Среди них - учащийся по обмену из Индии. Они не эвакуировались, потому что думали, что это учения, пишет SHOT.

Пожар начался сегодня, 29 октября, утром из-за короткого замыкания. По предварительным данным, загорелся электрообогреватель. Когда сработала сигнализация, большинство студентов думали, что это учения. Из здания эвакуировали более 250 человек.

Пострадали две девушки и парень из Индии. У них — отравление угарным газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные - в больнице.