Российская армия практически освободила Селидово

Российская армия практически освободила город Селидово в ДНР, причем это произошло за сравнительно короткий срок для такого города, который стал крупнейшим после Авдеевки. Это признают даже на Украине.

В нем проживало около 40 тысяч человек, то есть Селидово крупнее Авдеевки, которая была освобождена в феврале. Также практически освобожден Горняк. Эти успехи ВС РФ сильно усложняют украинским боевикам удержание Курахово на западных подступах к Донецку.

Как говорит киевский политолог Андрей Золотарев, освобождение Селидово прошло по той же тактике, которая которая уже не раз принесла России успех. А ВСУ пока нечего этому противопоставить, тем более в условиях дефицита пехоты.

В Селидово и Горняке идет зачистка, которая потребует какого-то времени, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Нужно лишь дождаться официального заявлений Министерства обороны.

Также российская армия овладела еще несколькими населенными пунктами и развивает наступление, сообщают военкоры. Российский обозреватель Юрий Подоляка передает, что наши военные прорвали линию Шахтерское - Новоукраинка - Богоявленка и имеют шансы совершить еще больший прорыв. Он связывает это с растущим мастерством российской армии и снижением численности армии украинских боевиков, которые пока не могут компенсировать возросшие в последние месяцы потери.