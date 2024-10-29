В ХМАО женщина подожгла здание мэрии и повредила авто на полицейской стоянке

В Мегионе женщина подожгла здание мэрии, а также стоянку полицейских автомобилей. О серии поджогов сообщает Telegram-канал "Дежурный по городу Нижневартовск".

Инцидент произошел накануне. Сообщается, что поджигательница кинула в кабинет "Коктейль Молотова". В здании администрации сгорел стол. На стоянке автомобилей женщина смогла повредить одно транспортное средство.

В пресс-службе УМВД по Югре подтвердили факт поджога. Личность подозреваемой установлена. Это женщина 38 лет. Предварительно известно, что она действовала по указке мошенников.

"Накануне в Мегионе произошло возгорание одного из административных зданий города, а также припаркованных служебных автомобилей возле городского отдела полиции. В результате возгораний пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленная порча имущества).

Напомним, недавно в Перми две женщины - мать и дочь - подожгли здание "Единой России".