В Ноябрьске полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Ноябрьске оперативники линейного отдела полиции задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Задержанный 23-летний житель Ноябрьска был объявлен в розыск с 15 октября УФСИН России по ЯНАО за неисполнение решения суда по уголовному делу за совершение преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом находящимся в состоянии опьянения".

Суд назначил ямальцу наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 5% от заработной платы и лишение права управлять транспортным средством. Однако задержанный не захотел работать и скрылся от службы по исполнению наказания.

Транспортные полицейские Ноябрьска поместили задержанного в ИВС и уведомили инициатора розыска, в ближайшее время мера пресечения в отношении ямальца будет заменена на более строгую.