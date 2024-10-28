28 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Два губернатора могут уйти в отставку до конца года

До конца 2024 года в отставку могут уйти губернаторы Ростовской области Василий Голубев и Республики Коми Владимир Уйба. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП). Их ротация сейчас обсуждается, окончательное решение примет президент.

Причиной возможного ухода с должности Голубева называют его долгий срок работы на посту, который он занимает с 2010 года. На данный момент он является одним из губернаторов-долгожителей.

К Уйбе, по данным источников, негативно относятся в АП, в том числе потому, что он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций в субъекте. Кроме того, его отношения с местными элитами испорчены.

Напомним, в 2021 году глава Коми Владимир Уйба на встрече с местными жителями заявил им "у вас я – Путин", Как пояснили позже в пресс-службе администрации республики, он имел в виду свою ответственность за регион. В 2022 году Уйба назвал "экологическим мусором" активистов, выступивших против строительства мусоросортировочного комплекса в Эжвинском районе. В 2023 году глава республики вступил в конфликт с полицейским, которому граждане пожаловались на перекрытую ради руководителя парковку, и назвал себя "гарантом Конституции".

Теги: губернаторы, отставка, голубев, уйба


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