14 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Глава Коми назвал "экологическим мусором" людей, выступивших против строительства нового полигона

Глава Республики Коми Владимир Уйба назвал "экологическим мусором" активистов, выступивших против строительства мусоросортировочного комплекса в Эжвинском районе. Жители этой территории собирают подписи против реализации проекта. Уйба во время прямой линии призвал "не поддаваться провокациям со стороны якобы экоактивистов".

По данным "Советской России", власти намерены свозить на новую площадку отходы из семи районов республики и Сыктывкара. Местные жители опасаются, что перерабатываться будет только 15% привезенного мусора, остальное отправится на полигон-свалку рядом с заводом.

"Есть люди, которые хотят, чтобы была экореспублика, и те люди, которым чем хуже, тем лучше. Вот этот вот, извините, экологический мусор. Ну как можно говорить о том, что сортировка — плохо. Ну, извините, тогда что хорошо?", - заявил Уйба.

Теги: владимир уйба, экология, активисты, свалка, мусорный полигон



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