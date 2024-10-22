22 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловском Главке МВД заявили о снижении краж транспорта почти на 50%

В свердловском Главке МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Автомобиль". Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, основной целью ОПМ было предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями транспортных средств.

По его сведениям, в акции принимали участие свыше 4 тысяч сотрудников ОВД. За время проведения рейдовых мероприятий отработано 3 тысячи 677 мест хранения машин, в том числе 1 тысяча 144 автостоянки, 613 ГСК, 349 ДРСУ и строительных организаций, 821 техническая станция и автомастерская, 581 автомагазин и авторынок.

Автомобильная свалка(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"По итогам ОПМ возбуждено пять уголовных дел. К примеру, задержан житель Екатеринбурга гражданин Цалковский 1989 года рождения, ранее восемь раз судимый за кражи техники. В последний раз наказание он отбывал в ИК №12 ГУФСИН, откуда освободился в октябре 2023 года, однако выводов о том, как жить правильно, так и не сделал. На этот раз он подозревается в краже двух автомашин, находясь на подписке о невыезде", - рассказал полковник Горелых.

Автозапчасти от Лады Гранта(2024)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, в текущем году на Среднем Урале в результате предпринятых полицией профилактических мер зафиксировано снижение количества совершенных краж транспорта на 44,6%. Сыщиками уголовного розыска раскрыто 54% преступлений данного вида. Работа в этом направлении будет продолжена в рамках повседневной деятельности гарнизона.

Теги: автомобили, кражи, полиция, ОПМ, Главк


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