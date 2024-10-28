В ГД предложили запретить отказывать женщинам без детей в трудоустройстве

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей.

Как сообщает РИА Новости, изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.

Законопроект предполагает исключить случаи, когда работодатель отказывает женщинам без детей в трудоустройстве, опасаясь последующих сложностей, которые связаны с длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

Инициатива также предусматривает, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года. Кроме того, предполагается увеличение возраста детей, чьи матери имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка, с полутора до трех лет.

Напомним, 17 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о пропаганде чайлдфри. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

Ранее в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей – именно столько предлагает платить директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским причинам.