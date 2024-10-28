Не понимаешь геометрии - в клинику

В Шанхае Детский медицинский центр открыл клинику, которая будет оказывать помощь людям, испытывающим трудности с пониманием математики. Об этом пишет South China Morning Post.

Специализированной клиникой будет руководить команда психиатров больницы в сотрудничестве с Институтом психологии и поведенческих наук Шанхайского университета Цзяо Тонг. Там считают, что способность к пространственному мышлению играет важнейшую роль в понимании математики. Исследования с помощью нейровизуализации показали, что у учащихся, которым трудно дается геометрия, теменная область мозга, связанная с пространственным мышлением, имеет пониженную активность.

Подход основан на выявлении причин трудностей в обучении у детей с помощью обследований. При этом все талоны выданы на месяц вперед.

Некоторые поддерживают медицинское вмешательство для лечения проблем с математикой. Однако одна учительница заявила, что это неправильно, поскольку низкая успеваемость по математике связана с разным причинами, в том числе неэффективными методами обучения, отсутствием интереса и низким качеством преподавания, а не болезнью мозга, которую надо лечить.

Ранее в Пекине открыли клинику для детей, которые не хотят учиться.

В России половина детей испытывают математическую тревожность, показало исследование Российской академии образования, проведенное в начале 2024 года.