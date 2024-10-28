Mash: Десятки иностранных наемников ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

30 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, пытались зайти на территорию Брянской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно. Это произошло в районе населенного пункта Манев в Климовском районе. Сначала в небе появились около 20 дронов, а затем наемники выдвинулись со своих позиций.

Предварительно, в атаке приняли участие поляки, шведы, англичане и венесуэльцы.

На прошлой неделе спецназ Росгвардии предотвратил заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курскую область. Бойцы спецназа при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции. Противника уничтожили с помощью FPV-дрона.