Росгвардия предотвратила заход украинской ДРГ в Курскую область

Спецназ Росгвардии предотвратил заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курскую область.

Как сообщило ведомство в социальной сети "ВКонтакте", бойцы спецназа при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции. Противника уничтожили с помощью FPV-дрона.

На прошлой неделе появились сведения о том, что в населенный пункт Журавлевка Белгородской области якобы зашла украинская ДРГ. Губернатор Вячеслав Гладков опроверг эти сообщения, заявив, что село находится под контролем армии России.