В России максимально выросли просрочки по автокредитам

В России до максимальной отметки выросли просрочки платежей по автокредитам – они есть у 31,4 тыс. человек, и срок их – до 90 дней, что является самым высоким показателем с ноября 2022 г.

В общем числе заемщиков, имеющих просрочку сроком до 90 дней, по всем сегментам доля автокредитных должников впервые с 2018 г. достигла 2%. Указанный же показатель в 31,4 тыс. составляет 1,45% от общего числа заемщиков в сегменте, пишет "Ъ".

Средняя рыночная ставка по кредитам на покупку транспортных средств составляет 23% годовых, и после повышения ключевой ставки ЦБ до 21% может вырасти еще больше. Кроме того, с 1 июля Банк России принял решение по ограничению автокредитования и повышению надбавки к коэффициентам риска. Одновременно с этим кредитные учреждения должны соблюдать ограничения полной стоимости кредита, которая включает все затраты заемщика на обслуживание займа, помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Добавим, что Центробанк регулярно рывками поднимает ключевую ставку — в сентябре до 19%, а в октябре — сразу до 21%. Регулятор не исключает еще одного скачка в декабре.