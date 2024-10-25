Путин включил нового уральского полпреда Жогу в состав Совета Безопасности РФ

Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ своего нового полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артема Жогу.

Соответствующий указ президента опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации […] изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Жогу А.В. – полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 октября.

Напомним, ранее Путин включил Жогу в состав оргкомитета "Победа". Сегодня новый уральский полпред находится с визитом в Югре.