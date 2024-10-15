Путин включил нового уральского полпреда Жогу в состав оргкомитета "Победа"

Новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога включен в состав организационного комитета "Победа". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Федеральный оргкомитет "Победа" – это совещательный и консультативный орган. Его возглавляет президент России. В задачи оргкомитета входит проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан, а также в отношении ветеранов.

Напомним, ранее Артем Жога встретился с уральскими губернаторами. Новый полпред призвал "работать, работать и еще раз работать".