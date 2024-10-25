Полпред Жога приехал в Югру

Сегодня в Югре работает полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Кухарук лично встретил его у трапа самолета и тепло обнял при встрече.

"Ранее Артем Жога уже посещал наш регион, поэтому в этот раз ставим перед собой задачу познакомить с автономным округом еще ближе. Покажем мощности крупнейших нефтегазовых предприятий страны, а также представим работу региональных механизмов поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - сообщил Кухарук.

Напомним, 3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК.

Представление Артема Жоги губернаторам УрФО состоялось 4 октября.

18 октября Артем Жога побывал с официальным визитом в Тюмени.