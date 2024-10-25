Зеленский недоволен поездкой Гутерриша на саммит БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский негативно прокомментировал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС, который проходил в Казани, пишет РИА Новости

Он отметил, что 24 октября - день Объединенных наций.

"В день Объединенных наций важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани.

Встреча Владимира Путина и Антониу Гутерриша прошла 24 октября, в рамках саммита БРИКС в Казани. В офисе генсека заявили, что его участие в саммите БРИКС было важно для ООН, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира.