Владимир Путин предложил партнерам по БРИКС совместно развивать МТК «Север-Юг»

Россия приглашает все заинтересованные страны к сотрудничеству по международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг», сообщил президент России Владимир Путин, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС.

«Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как МТК «Север-Юг» и Северный морской путь. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны», — сказал президент России.

В динамично меняющихся геополитических условиях МТК «Север-Юг» приобретает все большее значение.

Как отметил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, МТК «Север-Юг» обеспечивает необходимый России транзит импорта, транспортировку российских товаров в Центральную и Восточную Азию, в Индию. Благодаря географическому положению Астраханская область является ключевым участком транскаспийского маршрута МТК.

«Неуклонно растет объем транспортировки грузов в портах региона. По итогам 2023 года перевалено 4,5 млн тонн грузов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 151%. В целом же грузооборот морских портов России в 2023 году увеличился на 5%. По итогам 9 месяцев 2024 года морские порты Астрахань и Оля отработали с результатом на 27% превышающим показатели аналогичного периода прошлого года — почти 4 млн тонн. В целом же грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2024 года уменьшился на 3,5%», — сказал министр.

Он отметил, что ведется большая работа по развитию МТК: в регионе активно развивается Каспийский кластер, который объединяет в себе портовую особую экономическую зону и особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Лотос», обновляется материально-техническая база операторов грузовых терминалов астраханских портов, ведутся дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале, соединяющем Каспий и внутренние водные пути России.