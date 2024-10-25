Свердловская область будет сотрудничать с Зимбабве

Свердловская область планирует сотрудничать с республикой Зимбабве. Об этом Накануне.RU сообщили в Законодательном собрании региона.

Читайте также: Нижний Тагил будет сотрудничать с китайским городом Фуюань

Вопрос обсуждался на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин представил проект закона "Об утверждении заключения соглашения между правительством Свердловской области (Российская Федерация) и правительством провинции Мидлендс (республика Зимбабве)".

Речь идет об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Как пояснил Ярин, провинцию Мидлендс и Средний Урал сближает то, что это два региона с богатыми месторождениями полезных ископаемых.

Решение будет принято депутатами на заседании областного Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что в странах Африки резко возросло число вакансий российских компаний, причем это не рабочие, а специалисты от строителей до сферы IT. В Зимбабве рост увеличился в 15 раз.