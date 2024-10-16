Нижний Тагил будет сотрудничать с китайским городом Фуюань

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и мэр народного правительства китайского Фуюань Фань Цзитао подписали протокол о намерениях сотрудничества между городами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, церемония прошла в режиме видеоконференции. В протоколе о намерениях, подписанном главами, говорится об укреплении дружеских и торгово-экономических связей между городами. В 2025 году стороны намерены провести целый ряд совместных мероприятий в таких областях, как культура, образование и спорт.

Нижний Тагил и Фуюань будут способствовать развитию связей между организациями, работающими в сфере туризма обоих городов. Кроме этого, мэр народного правительства Фуюань пригласил делегацию тагильчан в гости. Визит может состояться уже в следующем году.

Партнерским отношениям между Нижним Тагилом и китайским городом из провинции Хэйлунцзян предшествовал визит делегации из Поднебесной, который состоялся в июле 2023 года.