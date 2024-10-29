Свердловские депутаты приняли закон о сотрудничестве региона с Зимбабве

29 октября депутаты заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении законопроект о заключении соглашения между правительством Среднего Урала и правительством провинции Мидлендс (республика Зимбабве). Речь идет об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, который представил инициативу о сотрудничестве, отметил, что Свердловская область и провинция Мидлендс Республики Зимбабве имеют огромный потенциал для развития связей в сферах экономики, культуры и образования. В частности, в высших учебных заведениях Свердловской области обучаются студенты из Зимбабве и обе стороны проявляют взаимный интерес к увеличению их количества.

"Структура промышленного комплекса Свердловской области соответствует потребностям развивающейся отрасли промышленности провинции Мидлендс, в том числе: в горнорудной, золотодобывающей, металлообрабатывающей и химической. Так, на территории Мидлендс располагаются подтвержденные геологами месторождения хромитовых руд, железа, золота, меди, никеля, лития и драгоценных камней", - отметил Ярин.

Ранее сообщалось, что в странах Африки резко возросло число вакансий российских компаний, причем это не рабочие, а специалисты от строителей до сферы IT. В Зимбабве число вакансий выросло в 15 раз.