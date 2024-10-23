23 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге профессор вуза отдал мошенникам около 12 млн рублей

Житель Екатеринбурга лишился крупной суммы денег после звонка лжесотрудника ФСБ.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал профессор одного из вузов уральской столицы. Сам мужчина рассказал силовикам, что ему через мессенджер поступило сообщение от "замполита госпиталя Росгвардии" с предложением поговорить с "сотрудником ФСБ", курирующим госпиталь. Затем с потерпевшим действительно связался неизвестный и заявил, что он якобы из ФСБ.

По словам лжечекиста, от имени профессора неизвестные "перевели значительную сумму иноагентам", и нужно вычислить преступников. После с жертвой связался "следователь", который потребовал "продекларировать" денежные средства. В тот же день домой к профессору пришел неизвестный, назвал заранее оговоренное со звонившим кодовое слово и забрал у мужчины 11 млн 900 тысяч рублей накоплений.

Курьер оставил потерпевшему некий документ и ключ от сейфовой ячейки, заверив, что после "декларирования" все деньги ему вернут. Однако своих миллионов профессор больше не увидел.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД в очередной раз призывают уральцев не переводить деньги на неизвестные счета по указанию "представителей силовых ведомств" или иных структур, а также не отдавать свои средства незнакомцам.

Напомним, недавно в Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей.

Теги: мошенники, профессор, миллионы, полиция, Екатеринбург


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