Мероприятие "Антитеррор" проводится в Краснодаре
Мероприятие "Антитеррор" проводится в Краснодаре. Оно связано с нападением вооруженного мужчины на полицейского, сообщает ТАСС. В городе ввели усиленный режим на выездах, ж/д и автовокзалах.
По предварительным данным, двое сотрудников полиции поздно ночью подошли к Абдюшеву и его знакомому с проверкой документов. Мужчины отказались и налетели на них. Абдюшев избил младшего лейтенанта и скрылся с места, забрав документы. Его знакомого задержали. Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошел в ночь на четверг.
Марат Абдюшев приехал в Краснодар из Уфы. Он находился в федеральном розыске по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Как сообщает издание, из-за операции в Краснодаре общественный транспорт работает с задержками, на улицах большие пробки.