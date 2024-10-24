Мероприятие "Антитеррор" проводится в Краснодаре

Мероприятие "Антитеррор" проводится в Краснодаре. Оно связано с нападением вооруженного мужчины на полицейского, сообщает ТАСС. В городе ввели усиленный режим на выездах, ж/д и автовокзалах.

По предварительным данным, двое сотрудников полиции поздно ночью подошли к Абдюшеву и его знакомому с проверкой документов. Мужчины отказались и налетели на них. Абдюшев избил младшего лейтенанта и скрылся с места, забрав документы. Его знакомого задержали. Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на четверг.

Марат Абдюшев приехал в Краснодар из Уфы. Он находился в федеральном розыске по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Как сообщает издание, из-за операции в Краснодаре общественный транспорт работает с задержками, на улицах большие пробки.