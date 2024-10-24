24 Октября 2024
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Пострадавший от нападения в Краснодаре полицейский находится в тяжелом состоянии в больнице

Пострадавший от нападения в Краснодаре полицейский находится в тяжелом состоянии в краевой больнице. По данным SHOT, у 29-летнего лейтенанта закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа и травмы лица.

Избивший его Марат Абдюшев отобрал у него телефон и выбросил недалёко от места преступления. Сейчас ведутся поиски нападавшего.

Второй полицейский не пострадал.

Сейчас 32-летний мужчина - друг подозреваемого - на допросе. Он - безработный, ранее был судим за кражу, грабёж и дважды за разбой.

Они приехали в Краснодар из Башкирии.

Как сообщают СМИ, напавшие на полицейского в Краснодаре хотели забрать закладку с наркотиками. Когда их попытались задержать, они зверски избили младшего лейтенанта кирпичом.

Марат Абдюшев был судим за семь эпизодов мошенничества и избиение. Также он в апреле 2020 года попал в розыск за уклонение от исправительных работ.

Ранее мы писали, что в Краснодаре проводится мероприятие "Антитеррор". По предварительным данным, двое сотрудников полиции поздно ночью подошли к Абдюшеву и его знакомому с проверкой документов. Мужчины отказались и налетели на них. Абдюшев избил младшего лейтенанта и скрылся с места, забрав документы. Его знакомого задержали. Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.

Теги: краснодар, избиение, полицейский


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Ранее 24.10.2024 12:17 Мск Мероприятие "Антитеррор" проводится в Краснодаре

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