Полицейские опубликовали кадры жесткого задержания наркоторговца: изъяли героин стоимостью около 2,5 миллионов

В Югре полицейские опубликовали кадры жесткого задержания наркоторговцев. Из его автомобиля изъяли 587 свертков с героином стоимостью около 2,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Подозреваемый был задержан сотрудниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре совместно с Госавтоинспекцией ОМВД России по Сургутскому району при содействии Росгвардии на 49 километре автодороги Нефтеюганск – Сургут. Правоохранители остановили автомобиль, во время досмотра которого нашли наркотики, спрятанные под пассажирским сидением.

Согласно заключению экспертов, вещество, обнаруженное правоохранителями, является героином массой более 200 граммов.

Наркотики в Югру привез 33-летний мигрант с целью дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

В отношении задержанного следователями ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "Г" , ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. На период следствия он будет находиться под арестом.