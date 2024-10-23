23 Октября 2024
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Фото: очевидец

Многодетная семья живет в квартире дома Сухого Лога, где произошел взрыв газа

Семья с тремя детьми проживает в квартире жилого дома в уральском городе Сухой Лог, где сегодня произошел хлопок газа. Об этом сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В квартире проживает семья из пяти человек: супруги и трое их несовершеннолетних детей. В момент взрыва дома находилась лишь 7-летняя девочка. Она чудом не пострадала, так как зашла в ванную помыть руки. Никто из других жильцов данного дома или очевидцев также, к частью, не пострадал", - сообщил полковник Горелых.

По его словам, представители МВД оцепили место происшествия и эвакуировали и временно эвакуировали 35 взрослых и 15 детей. Экстренные службы немедленно отключили дом от газоснабжения до установления всех обстоятельств. В настоящее время все эвакуированные жильцы уже вернулись домой, газовое снабжение возобновлено.

Горелых повторил, что инцидент не носит криминальный характер. "Квартиру, где случилась беда, в 2021 году отключили от газоснабжения за долги. Произошло самовольное подключение к газовой системе, что и привело к данному ЧП", - заявил он.

Напомним, хлопок произошел сегодня днем в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Белинского, 49б в третьем подъезде на третьем этаже. В результате выбиты окна с пятого по второй этаж. На месте работают полицейские и представители МЧС.

Теги: взрыв газа, сухой лог, хлопок


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