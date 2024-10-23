В пятиэтажке Сухого Лога "хлопнул" газ: вышибло окна в квартирах и подъезде

Сотрудники МЧС получили сообщение о происшествии в городе Сухой Лог. По их данным, на третьем этаже пятиэтажного дома на Белинского произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире.

О пострадавших пока не сообщается. Хлопок выбил окна в подъезде и двух квартирах. Видимых повреждений несущих строительных конструкций не выявлено.

Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации. Также на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД.