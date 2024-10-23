К хлопку газа в пятиэтажке Сухого Лога могло привести самовольное подключение

В полиции рассказали подробности сегодняшнего хлопка газа в уральском городе Сухой Лог. Силовики предварительно установили, что именно привело к инциденту.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас на месте работают полицейские и представители МЧС. По его данным, сигнал об этом происшествии поступил в дежурную часть территориального ОВД в 14 часов 13 минут по местному времени из единой диспетчерской службы. Происшествие случилось в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Белинского, 49б в третьем подъезде на третьем этаже.

"В результате мощного хлопка выбиты окна с пятого по второй этаж. На место ЧП экстренно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД и работники регионального МЧС. Представители МВД оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома. По предварительным данным, хозяйкой квартиры, где произошел хлопок, является пожилая женщина, но в последнее время в жилище проживал ее внук со своей семьей – он, жена и ребенок. В момент хлопка родители, по предварительным данным, находились на работе. С улицы вернулась 5-летняя девочка и в этот момент почувствовала запах газа. Она зашла в ванную помыть руки, после чего и произошел мощный хлопок. Вероятнее всего, только это и спасло девочку от серьезных травм и последствий", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что никто из других жильцов данного дома или очевидцев не пострадал. Экстренные службы немедленно отключили дом от газоснабжения до установления всех обстоятельств.

"На данный момент можно сказать, что этот инцидент не носит криминальный характер. Квартиру, где случилась беда, в 2021 году отключили от газоснабжения за долги. Вероятнее всего, произошло самовольное подключение к газовой системе. В том месте, где было самовольное подключение, скорее всего и произошла утечка газа, приведшая к вот таким последствиям", - добавил Валерий Горелых.

Полиция Сухого Лога начала проверку. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.

Как рассказали Накануне.RU очевидцы, на место прибыла "скорая помощь". Также во дворе находятся пожарные машины.